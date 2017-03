Defesa afirma que desconhece as acusações

A defesa do empresário Arthur Cesar Menezes Soares Filho disse nesta sexta (3) que o seu cliente desconhece as informações divulgada pelo jornal francês "Le Monde".

De acordo com a publicação, Soares Filho teria pago cerca de US$ 1,5 milhão ao filho de um integrante do COI (Comitê Olímpico Internacional) durante o processo de escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

O pagamento teria sido feito três dias antes da escolha do Rio em cerimônia realizada em Copenhague, capital da Dinamarca.

Ex-dono do Grupo Facility, Soares Filho é investigado por procuradores da Operação Lava Jato. O Comitê Rio-2016 afirmou que o empresário não tem nenhuma relação com o órgão. Segundo a entidade, ele nunca participou de qualquer reunião no comitê.

O comitê também informou que Soares Filho não fez parte da delegação oficial brasileira na Dinamarca.

Para a Rio-2016, a vitória da candidatura brasileira foi limpa. "Não fizemos nada de errado. Os documentos e os números [dos votos] sempre estiveram abertos", afirmou o diretor de comunicação do órgão, Mario Andrada.

No terceiro turno, o Rio venceu Madri por 66 votos a 32. Chicago e Tóquio também concorreram.