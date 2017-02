Defensor garante não ter mágoa do Goiás, mas faz críticas à gestão

As boas atuações pelo Vila Nova são um alívio para Wesley Matos, que chegou para o futebol goiano no ano passado para atuar pelo Goiás. No alviverde, no entanto, o defensor foi contestado e, apesar do título do Goianão, a campanha abaixo da expectativa na Série B - 14º lugar - determinou a não permanência no alviverde.

“Não tenho mágoa do Goiás, sou grato por tudo. Também fui muito bem recebido lá. Infelizmente, tem alguns dirigentes que não são tão capacitados para dirigir o Goiás”, cutucou o jogador, que não quis citar nomes.

Apesar da crítica, Wesley Matos reconhece que poderia ter ido melhor no alviverde. “No futebol, o céu e o inferno estão muito perto. No ano passado, fui abaixo do que posso render, mas não sou culpado sozinho. Quando acertei com o Vila, me preparei muito psicologicamente e me dediquei ao máximo para que pudesse mostrar a minha qualidade. No Vila, encontrei uma equipe aguerrida, com todo mundo querendo o mesmo objetivo”, concluiu.