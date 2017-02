Decisivo, artilheiro do Goiás vira algoz do Atlético

Goiás e Atlético ficaram distantes, ontem, do bom futebol e da ofensividade que caracterizaram clássicos que foram disputados pelos duas equipes desde 2006, quando foi reavivada a rivalidade entre ambos. Sem muitas chances de gol e muita reclamação do lado atleticano, o alviverde bateu o rival, por 1 a 0, no Estádio Serra Dourada. Se o jogo foi parelho, houve a jogada...