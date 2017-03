Decisão sobre o futuro do atacante Walter é adiada

A decisão sobre o futuro do atacante Walter foi adiada por mais alguns dias, mas o futuro do jogador é cada vez mais longe da Serrinha. A diretoria esmeraldina estuda qual será o destino do atacante, após o jogador ter cometido uma infração considerada muito grave: agredir um companheiro de equipe, o goleiro Matheus, durante treino no CT Edmo Pinheiro.

O presidente Sergio Rassi está em Salvador, mas, por telefone, admitiu que a probabilidade de permanência do camisa 18 é muito pequena. “A chance dele ficar é praticamente zero. Perderíamos autoridade”, salientou o mandatário.

A preocupação da direção esmeraldina é também com o ambiente que foi criado após episódio da agressão de Walter. “Essa atitude fere tudo o que está no manual de conduta que foi entregue aos atletas (no início da temporada)”, ressaltou Rassi.

A agressão de Walter, em Matheus, é apontada como uma falta gravíssima, mas não é o motivo único para descontentamento dos esmeraldinos com o atacante. Sem entrar em detalhes, o presidente do alviverde revelou que o atacante tem causado problemas. “É uma série de indisciplinas que foram se somando, que fomos contemporizando”, explicou Rassi.

A direção do Goiás espera resolver situação do atleta o quanto antes. No entanto, o caso é tratado com cautela. Por isso, o prazo para definição foi ampliado.

“Com o feriado de Carnaval, a comissão que foi criada para sindicância (interna) não teve tempo hábil. Por isso, foi pedida uma prorrogação desse prazo em até dez dias”, frisou.

“Temos de ouvir o próprio atleta (Walter), a vítima (o goleiro Matheus) e testemunhas que estavam no momento (da agressão)”, completou Rassi.

Além do Carnaval, as viagens da delegação do Goiás para Rio Verde e Varginha (MG) dificultaram o trabalho de ouvir as pessoas envolvidas. O alviverde trabalha com algumas possibilidades de desfecho do caso, mas a principal seria uma demissão por justa causa.

Uma outra saída possível seria negociar o jogador, caso alguma equipe manifestasse o desejo de contratá-lo dentro do prazo de suspensão de Walter.

O Goiás fez uma investimento pesado para contratar Walter no ano passado. O clube sonhava em se reencontrar com o jogador que foi ídolo da equipe entre 2012 e 2013.

Rassi se mostra muito decepcionado com a atitude do atacante, já que lutou pela contratação do atacante no ano passado. “Ele me mandou um e-mail, e respondi, dizendo que estava muito triste e decepcionado”, revelou o presidente.

O Goiás busca o desfecho menos prejudicial. Por isso, trata o caso com muito cuidado. Nos próximos dias, a direção alviverde vai amarrar as últimas pontas do embaraço que se tornou a situação criada pelo camisa 18.