De volta para “casa”, Dragão quer reagir

Dois clássicos disputados no Estádio Serra Dourada, dois tropeços, ambos por 1 a 0, para Vila Nova e Goiás. Sem muito tempo para lamentar as derrotas, o Dragão mudará de endereço, ou melhor, de estádio. Migrará do Serra Dourada para o Olímpico, palco onde viveu tardes e noites de triunfos, na Série B do ano passado. É no novo Estádio Olímpico que o Dragão deseja se reenc...