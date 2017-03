De volta ao time, Jorginho marca dois gols e leva Atlético à vitória

O Atlético conquistou, na tarde deste domingo, o que mais precisava no Estadual - vitória convincente. Tranquilo, o Dragão foi a Itumbiara e venceu o time local, no Estádio JK, por 3 a 0. Destaque para o meia Jorginho, cuja ausência foi sentida no empate com o Iporá, por causa de suspensão. Jorginho voltou ao time, fez dois gols e chegou a 4 gols no Estadual - ele havia feito outro, no empate de 3 a 3 com o próprio Itumbiara, em Goiânia. Júnior Viçosa marcou outro gol rubro-negro, que chega a 14 pontos e se mantém como vice-líder do Grupo B, brigando rodada a rodada pelo 1º lugar com a Aparecidense.

Assim, o Dragão ganha mais tranquilidade e fôlego para se preparar para, no sábado, disputar o clássico com o Goiás, no Estádio Serra Dourada. Foi o primeiro triunfo do Atlético por um placar diferente daquele que foi a marca do clube no Goianão - 1 a 0. Antes, o Dragão também havia empatado de 3 a 3 contra o Itumbiara, em Goiânia.

Itumbiara 0

Rodrigo Calaça; Alex (Romarinho), Rafael Araújo, André Ribeiro e Maninho; Walter (Ricardo Bierhals), Guto, Danilinho; Matheus Guerreiro (João Manoel), Gilmar e Geraldo. Técnico: Luizinho Vieira



Atlético 3

Klever; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Wanderson; Abuda e Betinho (Silva); Jorginho, Luiz Fernando e Negueba (Bruno Pacheco); Júnior Viçosa (João Pedro). Técnico: Marcelo Cabo



Local: Estádio JK (Itumbiara/GO). Árbitro: Bruno Rezende. Assistentes: Alexandre Hume e Cleyton Pereira. Público: 10 mil pagantes. Renda: R$ 200.000,00. Gols: Jorginho, aos 21 minutos do 1º tempo; Júnior Viçosa aos 14 minutos e Jorginho aos 37' do 2º tempo.