De virada, Clube Jaó inicia Superliga B com vitória

O Clube Jaó/Universo estreou com vitória na Superliga B. Na Arena Montecristo, na Cidade Jardim, a equipe bateu o Apan/Barão/Blumenau pelo placar de 3 sets a 1. Foi um triunfo conquistado de virada. O primeiro set teve vitória do Blumenau por 25 a 21, mas o Clube Jaó venceu os demais sets por 25 a 22, 25 a 18 e 25 a 21.

O técnico Nutti, que assumiu a equipe para a competição de acesso à Superliga, não comandou a equipe. Hítalo Machado foi quem comandou o time.

“Fizemos um primeiro set com muitos erros pelo peso da estreia em casa, mas soubemos sobressair. Mudamos a estratégia e chegamos ao segundo set com mais eficiência e com saques melhores”, avaliou Hítalo.

Nutti também falou sobre a primeira vitória na competição. “Sabíamos que ia ser um jogo difícil. A equipe é nova, mas se comportou bem. Tivemos alguns erros no primeiro set, mas depois seguimos bem. Precisamos melhorar o saque e a recepção”, considerou o treinador.

Nutti se apresentou na terça-feira (3) e, por causa do pouco tempo à frente da equipe, preferiu ficar como assistente técnico para ter a oportunidade de conhecer melhor os jogadores.

O capitão Fabiano lembrou o nervosismo da equipe na estreia. “A partir do segundo set, começamos a jogar mais soltos e alegres. E abrimos bem a pontuação. Já esperávamos um jogo difícil. A vitória veio graças ao esforço, a equipe segurou bem a pressão”, disse o levantador.