De técnico novo, Crac sonha com semi do Estadual

Antes de a bola rolar, o presidente do Crac, Roberto Silva, destacou que o clube de Catalão brigaria por uma vaga nas finais do Campeonato Goiano. Após cinco rodadas, o time amarga a lanterna do Grupo A com 3 pontos ganhos.O pensamento, no entanto, continua sendo por uma vaga entre os semifinalistas e quem ressalta é o novo técnico da equipe Alexandre Barroso. “Entre ...