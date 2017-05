De olho na estreia na Série B, Goiás apresenta reforço para a lateral esquerda

Contratado para reforçar a lateral esquerda, Carlinhos, de 30 anos, trocou o Coritiba pelo Goiás e quer levar o time esmeraldino para elite do futebol. Regularizado, Carlinhos já treinou entre os titulares e pode enfrentar o Figueirense, pela 1ª rodada da Série B, no sábado (13), às 19h, no Serra Dourada.

Com passagem por Guarani e Icasa-CE, Carlinhos estava no Coritiba desde 2013. O lateral esquerdo revelou como foi a negociação para assinar com o Goiás até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Eles me disseram que iam montar um time para subir. Recebi propostas de outros clubes da Série A, mas não quis. Disse que só viria para cá se fossem montar um time para subir. Estou gostando e o acesso é meu objetivo", destacou.

Treinando no clube desde o início da semana, Carlinhos afirma ser um jogador ofensivo. "Minha característica é o apoio, por onde passei sempre fui um lateral esquerdo muito agudo. Também fui cobrado pela marcação, mas hoje estou treinando forte este lado defensivo", frisou.

No treino desta quinta-feira (11), o técnico Sérgio Soares treinou a equipe com a seguinte formação: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Everton Sena, Alex Alves e Patrick (Carlinhos); Victor Bolt, Léo Sena e Jean Carlos (Elyeser); Tiago Luís, Léo Gamalho e Carlos Eduardo.