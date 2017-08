De folga, Atlético alimenta a esperança

A abstinência do torcedor do Atlético sem jogos do clube em Goiânia ainda irá durar 11 dias por causa da pausa na Série A. Nada, no entanto, que diminua o ímpeto e foco da equipe goiana para a sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. O início do 2° turno é utilizado pelo time rubro-negro como combustível para as próximas partidas do clube - contra Bahia, Ponte Pr...