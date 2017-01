De craque a reserva, Carlos mira sucesso no Goiás

A pouca idade camufla a experiência adquirida pelo atacante Carlos Eduardo. Em outubro, ele completou 20 anos e, apesar da carreira curta, foi um dos responsáveis pelo bicampeonato estadual do Goiás no ano passado. Além disso, foi eleito o melhor jogador do Goianão no ano passado, mesmo com uma queda de rendimento nas rodadas finais do Estadual.

As atuações menos vistosas nas finais do Goiano, diante do Anápolis, foram consequência de uma lesão no púbis, que apareceu no jogo de volta da 1ª fase da Copa do Brasil, diante do River (PI), em abril, em que o alviverde foi eliminado. A partida antecedeu os confrontos contra o Galo e interrompeu o bom momento do garoto, que ainda assim levou o prêmio de melhor jogador da competição.

A recuperação fez com que Carlos Eduardo perdesse os dez primeiros jogos do time na Série B. Na volta, ainda sentia dores, e viu a concorrência de Rossi, que chegou e conseguiu convencer no lado direito do ataque, justamente a faixa de campo ocupada pelo jovem.

Somente nas rodadas finais da Segundona, Carlos Eduardo se livrou totalmente das dores que o incomodavam, mas era tarde demais para tentar voltar a se destacar no time, que ia mal na Série B e acabou a competição apenas na 13ª colocação, longe do objetivo, que era ficar entre os quatro melhores e garantir o retorno à elite nacional.

Agora, com um novo time e sem dores, Carlos Eduardo vive a expectativa de reviver o sucesso alcançado no Goianão do ano passado. “De todas as pré-temporadas, esta vem sendo a minha melhor, com mais volúpia, mais dedicação”, comentou.

Com relativa tranquilidade neste início de temporada, Carlos Eduardo acompanha de camarote a disputa pela titularidade no comando de ataque, entre Léo Gamalho e Walter, uma vez que o técnico Gilson Kleina quer impor um esquema com um jogador de velocidade pelos lados, o que se encaixa com as características do jovem.

“A briga entre Léo Gamalho e Walter vai ser boa, mas não posso esquecer que há outros companheiros, como o Medina, o Tiago Luís, Jarlan. São jogadores que proporcionam uma concorrência muito forte. Vou trabalhar para garantir meu lugar na equipe”, destacou Carlos Eduardo.

O atacante garante que a pré-temporada está delineando um Goiás diferente em 2017. “Nosso time está no rumo certo”, aponta a revelação.