Das críticas à boa atuação no clássico, Patrick aprova improviso

Criticado pela torcida do Goiás na vitória sobre o Crac por 3 a 2, o volante Patrick deu a volta por cima no clássico e passou segurança ao alviverde. Com moral, recebeu a braçadeira de capitão contra o Vila Nova e teve boa atuação. O jogador até se jogou em um carrinho, no final do jogo, para evitar uma finalização do rival.

"Carrinho é uma jogada em que a gente se arrisca. Prefiro dar o carrinho do que deixar o cara chutar para o gol e acabar sofrendo o gol. Fui feliz, estava concentrado na partida. Me arrisquei, mas consegui evitar um possível gol e ajudar o Goiás a sair com o empate", falou o jogador.

Sobre as críticas da torcida na Serrinha, antes do clássico, o jogador garante que não se incomodou. "Tem dia que não vamos bem, acontece. Não estava chateado porque a torcida estava me xingando, não é novidade. Eles têm direito de cobrar. Estava chateado com minha atuação, eu poderia render mais. Agora consegui fazer melhor do que da última vez", afirmou o volante.

Improvisado na lateral esquerda, Patrick tem desarmado mais nos jogos. O jogador foi deslocado para o setor por Gilson Kleina e, no clássico, foi mantido na posição por Sílvio Criciúma, técnico interino que assumiu o comando após a saída de Kleina. "Em 2015, fui o terceiro maior roubador de bolas do Brasileiro. Pegada e diminuição de espaços são características minhas. Onde ele (técnico) me botar, vou dar o meu melhor, vou estar à disposição para ajudar", finalizou o jogador.

O Goiás é líder do Grupo A do Campeonato Goiano, com 22 pontos, e já está classificado à fase semifinal. Na próxima rodada, o alviverde enfrenta o Iporá, nesta quarta-feira (29), às 21h45, na Serrinha. (Colaborou João Paulo Di Medeiros)