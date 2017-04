Daniel Serra vence primeira corrida da temporada 2017 da Stock Car, em Goiânia

Atualizada às 16h18

Daniel Serra vence primeira corrida da temporada 2017 da Stock Car, no autódromo de Goiânia, realizada neste domingo (2). Após largar na pole, o piloto da Eurofarma RC dominou de ponta a ponta a prova, válida pela primeira bateria da etapa inaugural da competição, e confirmou a superioridade demonstrada nos treinos.

Thiago Camilo, em 2º lugar, e Max Wilson, na 3ª colocação, completaram o pódio. Ainda nesta etapa, os competidores voltam à pista para a segunda bateria.

Após abandonar a primeira bateria de provas por causa de um acidente, Ricardo Zonta foi o campeão da segunda corrida disputada na etapa inaugural da temporada 2017 da Stock Car. Neste domingo (2), no autódromo de Goiânia, o piloto superou o companheiro de equipe Átila Abreu, que ficou com a 2ª colocação, e subiu ao lugar mais alto do pódio.

Assim como na primeira corrida, Max Wilson foi o 3º melhor e se tornou o segundo melhor pontuador da etapa, com 39 pontos. Vencedor da primeira prova, Daniel Serra encerrou a fase com 40 pontos e lidera o campeonato. Com 37 pontos, Átila Abreu é o 3 melhor da classificação geral.

A 2ª etapa da Stock Car será disputada no dia 23 de abril, no autódromo do Velopark, no Rio Grande do Sul.