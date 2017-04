Daniel Serra garante pole position na Abertura da Stock Car em Goiânia

Após dominar os treinos livres, o paulista Daniel Serra conquistou neste sábado (1) a pole da abertura da temporada 2017 da Stock Car, que acontece domingo (2), no Autódromo Internacional de Goiânia. O piloto foi para a equipe RC esse ano e comemora os bons resultados.

O piloto Serrinha dominou com certa tranquilidade a terceira fase da sessão classificatória e verá o companheiro de equipe Max Wilson fechar a primeira fila. O paulista começou com o pé direito a nova vida na equipe RC, para onde se transferiu neste ano.

Goiânia verá um novo formato, com ambas as provas agora durando 40 minutos mais uma volta, e o reabastecimento será obrigatório, o que influenciará a estratégia das equipes. Cada carro terá 60 litros de combustível dividido em garrafas de 30, ficando livre a decisão do melhor momento para a entrada nos boxes.

Seguindo o exemplo da Fórmula 1, a primeira rodada dupla do campeonato marcou a volta do sistema classificatório dividido em três fases. E mudança pode confirmar que o equilíbrio será a marca do ano depois da mudança de equipe de conhecidos protagonistas da categoria e o retorno da dupla Julio Campos e Antonio Pizzonia na Equipe Prati-Donaduzzi. O paranaense e o amazonense pararam no Q2 e vão sair respectivamente em 8º e 11º, posições que permitem a ambos sonhar com a coleta de pontos importantes na longa caminhada rumo ao título.



Os resultados dos pilotos foram recebidos com tranquilidade nos boxes da Equipe Prati-Donaduzzi. Se a possibilidade de chegar ao Q3 pareceu real em função do ótimo rendimento dos carros ao longo do fim de semana, a perspectiva de iniciar o calendário no mesmo nível dos principais rivais está servindo como consolo.

Pizzonia lembrou que ainda precisará de algum tempo até recuperar a forma depois de um ano praticamente parado.



A corrida 1 está marcada para as 13 horas, enquanto o complemento da rodada dupla se dará a partir das 14 horas. O SporTv exibirá tudo ao vivo.



Os melhores do grid em Goiânia:



1 - Daniel Serra (RC)

2 - Max Wilson (RC)

3 - Thiago Camilo (Ipiranga)

4 - Galid Osman (Ipiranga)

5 - Átila Abreu (Shell)

6 - Marcos Gomes (Cimed)

7 - Ricardo Maurício (RC)

8 - Julio Campos (Prati-Donaduzzi)

9 - Ricardo Zonta (Shell)

10 - Felipe Fraga (Cimed)

11 - Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi)

12 - Rubens Barrichello (Full Time)