Dá para levantar, Vila?

Após abrir excepcional vantagem no primeiro jogo da final do Estadual ao vencer o Vila Nova por 3 a 0, domingo, no Estádio Serra Dourada, o Goiás só perde o título do Campeonato Goiano no domingo se sofrer uma derrota inédita em finais do Goianão. Na Era profissional do campeonato, nenhuma equipe conseguiu a façanha de virar uma final tendo de fazer ao menos três gols ...