Cuca revela ter pedido demissão

A eliminação na Copa do Brasil para o Cruzeiro e a briga com o volante Felipe Melo quase levaram o técnico Cuca a deixar o cargo, no Palmeiras, há duas semanas. O próprio treinador fez a revelação nesta sexta-feira (11), em entrevista coletiva, quando ele também aproveitou para prometer que não pretende sair do clube até o fim do atual contrato, válido até dezembro de...