Cruzeiro anuncia retorno de volante Lucas Silva

Apesar de já ter anunciado o fim das contratações para a temporada de 2017, a diretoria do Cruzeiro voltou ao mercado da bola e repatriou o volante Lucas Silva, de 23 anos. Vendido ao Real Madrid em 2015, o jogador passou duas temporadas na Europa e será emprestado ao Cruzeiro por 18 meses, até a metade de 2018. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (31) , no Twitter oficial do clube.

O bom filho a casa torna: Lucas Silva está de volta ao Cruzeiro.

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Lucas Silva foi peça fundamental no time de Marcelo Oliveira que venceu o Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014. No ano seguinte, o jogador foi vendido ao Real Madrid por cerca de 15 milhões de euros (R$ 45 milhões, à época).

Apesar dos dois anos na Europa, o volante não teve muitas oportunidades no velho continente. Sem espaço no Real Madrid, o volante chegou a ser emprestado ao Olympique de Marseille, da França. Antes disso, o jogador chegou a ser negociado com o Sporting, de Portugal, mas a transferência não aconteceu após ser reprovado nos exames médicos. Na época, o jogador confirmou que os primeiros exames apontaram um problema cardíaco, mas que os novos testes não apontaram nenhuma anormalidade. Lucas ainda desmentiu a hipótese de abandonar a carreira, como foi noticiado na imprensa europeia.