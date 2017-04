Criciúma tem metas imediatas no Goiás

Em reunião, na última semana, a cúpula esmeraldina decidiu pela efetivação do técnico Sílvio Criciúma como comandante da equipe até o fim do Campeonato Goiano. Com essa estabilidade, o treinador de 45 anos tem uma série de tarefas a cumprir nas próximas semanas para que o primeiro semestre esmeraldino seja vitorioso.Após três rodadas como interino, depois da demissão ...