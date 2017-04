“Criar museu é lindo, mas é preciso fazer com seriedade”

Natural de São Paulo, Daniela Alfonsi, de 36 anos, dedica-se desde 2008 a pesquisar, produzir e divulgar a história do futebol brasileiro. O ano, inclusive, é o mesmo da inauguração do Museu do Futebol, no qual Alfonsi é Diretora de Conteúdo. Formada em Ciências Sociais e Antropologia, Daniela utilizou justamente sua aproximação com o futebol para ter um objeto de est...