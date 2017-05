Criança que chorou após abandono de Raikkonen na Espanha ganha presentes do piloto e dia dos sonhos

Logo após a largada do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, disputado no último domingo (14), em Barcelona, uma cena flagrada por uma câmera da transmissão oficial nas arquibancadas do autódromo comoveu quem assistia a prova.

Após o abandono do finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, que teve um toque com o compatriota Valtteri Bottas, da Mercedes, logo nas primeiras curvas da corrida, uma criança vestida com as cores da escuderia italiana, fã do campeão mundial de 2007, caiu em prantos.

O que o pequeno torcedor chamado Thomas Danel não sabia é que, apesar da saída de seu piloto favorito da prova, ela ainda teria motivos para comemorar no dia. A cena de seu choro foi vista pelo próprio Raikkonen, que, ao final da corrida, foi atrás do garoto e o convidou para conhecer os boxes da Ferrari no autódromo.

Thomas ganhou boné, passeou pela zona dos boxes e, logicamente, tirou fotos com o ídolo. Os torcedores que acompanharam a cena no local aplaudiram a atitude do finlandês.

O Grande Prêmio da Espanha foi vencido pelo inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, seguido pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari e pelo australiano Daniel Riccardo.

Vettel lidera o campeonato com 104 pontos, seis a mais do que Hamilton. Entre os construtores, a Mercedes está na ponta do campeonato após cinco provas disputadas com 161 pontos. A Ferrari vem logo atrás com 153.

Único brasileiro na Fórmula 1, Felipe Massa, da Williams, terminou o GP da Espanha em 13° e ocupa a 9ª posição no campeonato, com 18 pontos conquistados.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será disputada em 28 de maio, nas ruas do Circuito de Mônaco.