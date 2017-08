Cria de Tite, Paulinho vive melhor fase da carreira

Se a campanha do Atlético na Série A deixa a desejar, jogar a elite pelo Dragão tem compensado para o volante Paulinho. Afinal, da reserva no Criciúma, na Série B, Paulinho foi indicado ao Dragão pelo técnico Doriva. Chegou, encaixou, já fez dois gols (sobre o Botafogo e Fluminense) e vem se destacando com passes certos, boa movimentação e marcação. No Dragão, ele dis...