Crac reflete sobre erros da queda

Depois de quatro temporadas figurando entre os quatro últimos colocados do Campeonato Goiano, o Crac, de Catalão, foi rebaixado para Divisão de Acesso. Com apenas 8 pontos ganhos em 42 disputados, o Leão do Sul, após derrota de 1 a 0 para o Iporá, foi rebaixado com 1 vitória, 5 empates, 7 derrotas, 11 gols marcados e 20 sofridos - pior defesa da competição. Sequê...