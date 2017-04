Crac e Vila Nova fazem jogo fraco e empatam sem gols

No Genervino da Fonseca, Vila Nova e Crac entraram em campo com as situações já praticamente definidas, assim, as duas equipes fizeram uma partida sem muitas emoções e o resultado não poderia ser outro, 0 a 0.

Com o empate e os outros resultados, o Vila terminou a primeira fase na 2ª colocação do Grupo A, com 22 pontos, assim irá pegar a Aparecidense na semifinal. Já o Crac finalizou sua participação no Goianão com 9 pontos e rebaixado para a Divisão de Acesso.

O Jogo

O duelo entre Crac e Vila Nova começou bastante morno. O Vila tinha mais posse de bola e tentava arriscar de fora da área. As 15 minutos, Moraes Júnior acertou um belo chute, porém o goleiro Bruno Colaço fez grande defesa.

O Crac respondeu aos 21 minutos. Rafael Morisco cobrou falta da intermediária e a bola acabou explodindo no travessão. Cinco minutos depois, os donos da casa tiveram outra boa chance, Zé Uilton foi lançado e saiu de frente para Elisson, que saiu da área para travar com o atacante, impedindo o gol.

Na segunda etapa, o Vila começou um pouco melhor, mas foi o Crac que teve a grande chance no começo. Aos 13 minutos, Zé Uilton puxou contra-ataque e achou Nino Guerreiro dentro da área, o atacante bateu colocado e a bola acabou passando tirando tinta da trave.

Aos 30 minutos, Nino Guerreiro teve outra boa chance. Flavinho tocou para o atacante que bateu no angulo do goleiro Elisson, porém a bola acertou na trave, antes de sair.

O Vila respondeu com Matheus Anderson, aos 33, que levou pela esquerda e arriscou de longe, a bola ganhou força e foi no canto do goleiro Bruno Colaço, que se esticou todo para impedir o gol vilanovense.Sem muitas pretenções na partida, as duas equipes não conseguiram criar mais. Fim de papo, Crac 0, Vila 0.

Ficha Técnica: Crac 0 x 0 Vila Nova

Local: Estádio Genervino da Fonseca (Catalão)

Árbitro: Rubens Paulo dos Santos

Assistentes: Edson Antônio e Maxwell Leandro.

Público: 333 pagantes

Renda: R$ 2.860,00

Vila Nova: Elisson; Foguete, Alemão, Halisson, Matheus Anderson; Billy, Fagner, Marcos Serrato, Moraes Júnior (Marcos Vinicius), Albano (Patrick Leonardo); Stéfano Yuri (Vandinho). Técnico: Mazola Júnior.

CRAC: Bruno Colaço, Rodrigo Dias, João Paulo, Rafael Morisco, Flavinho; Gilberto, Francesco, Robertinho (Marielson), Gabriel Davis; Zé Uilton (Marcelo Maciel), Nino Guerreiro. Técnico: Alexandre Barroso.