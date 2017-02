Crac e Rio Verde não saem do 0 a 0

Crac e Rio Verde falharam na busca pela primeira vitória no Campeonato Goiano. Os rivais empataram por 0 a 0, no Genervino da Fonseca, em Catalão.

Válido pela 6ª rodada, o confronto foi o primeiro do Leão do Sul com o técnico Alexandre Barroso à frente do comando da equipe. E a postura apresentada pelo clube foi de ofensividade, no entanto, com dificuldades na criação das jogadas o Crac ainda teve como empecilho à atuação do goleiro Tom, do Verdão do Sudoeste.

Em tarde inspirada, o camisa 1 do Rio Verde realizou importantes defesas, principalmente nas finalizações realizadas pelo atacante Frontini. O camisa 9 teve ao menos três chances de balançar as redes do Alviverde, mas parou no arqueiro.

Esse foi o 5º empate do Rio Verde em seis jogos. No próximo sábado (25), a equipe terá o Goiás como adversário, no Mozart Veloso. No mesmo dia, o Crac, que tem quatro empates e duas derrotas, visita o Goianésia, no Valdeir Oliveira.