Crac confirma a saída de seis jogadores do elenco

O time de pior campanha no Campeonato Goiano passa por momentos de “limpeza”. Depois de trocar o comando técnico da equipe com a chegada de Alexandre Barroso, após a demissão de Lucho Nizzo, o Crac anunciou a saída de seis jogadores.

Os meias Esquerdinha e Paulo; o lateral esquerdo Hugo; os volantes Zé Neto e Fernandinho; além do atacante Japinha não fazem mais parte do elenco.

Sem revelar nomes, o presidente do clube, Roberto Silva confirmou que a equipe de Catalão deve contratar dois jogadores para recompor parte do plantel. “A ideia é apresentar ainda nesta semana um lateral e outro meio-campista. Estou correndo para que ambos já estejam à disposição do Alexandre Barroso para o confronto do final de semana”, comentou o dirigente.

O Crac aparece na lanterna do Grupo A e na classificação geral do campeonato com apenas quatro pontos conquistados em 18 possíveis - quatro empates e duas derrotas. Além das mudanças dentro de campo, o clube vive situação dificultosa no extra-campo. Segundo Roberto, atualmente o Leão do Sul possui 73 ações trabalhistas contra a equipe e uma dívida de R$ 7 milhões.

Ainda bem busca da primeira vitória no Estadual, o Crac encara o Goianésia, no próximo sábado, 25, às 16 horas, no Valdeir de Oliveira, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Goiano.