Crac assina com Alexandre Barroso pouco depois de demitir Lucho Nizzo

O time de pior campanha no Campeonato Goiano, não ficou nem 24 horas sem um técnico. Após a derrota de 3 a 1 para a Aparecidense, a direção do Crac decidiu demitir o treinador Lucho Nizzo, mas agiu rápido e já acertou com o experiente técnico Alexandre Barroso, de 54 anos, para a sequência do Estadual.

Natural de Belo Horizonte, Barroso começou sua carreira de treinador em 1997, quando esteve à frente, por quatro temporadas, do time sub-20 do Cruzeiro. No seu currículo estão passagens por equipes como Atlético-MG, também sub-20; Ipatinga, CRB, Juventude, Cabofriense-RJ e Uberlândia, equipe que o técnico comandou em 2016.

Após o término do primeiro turno do Goianão 2017, o Crac aparece na lanterna do Grupo A com três pontos conquistados - três empates e duas derrotas. O clube de Catalão pode ultrapassar na tabela o Itumbiara, que enfrenta o Atlético-GO nesta segunda-feira, 13, e ser superado no saldo de gols.