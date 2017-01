CR7 é maior favorito no 'The Best' da Fifa; Marta e Marlone querem troféu

O atacante português Cristiano Ronaldo é o maior favorito entre todos os concorrentes de seis categorias no novo prêmio "The Best", da Fifa, em que Marta concorrerá como melhor jogadora de 2016 e Marlone está na final do Prêmio Puskas, de gol mais bonito.

A entrega dos troféus acontecerá nesta segunda-feira (9), em cerimônia de gala na sede da entidade internacional, em Zurique, na Suíça. Será a primeira edição após o fim da parceria com a revista "France Football", que passou a organizar a Bola de Ouro sozinha, com aconteceu até 2009.

Na premiação feita pela publicação, e anunciada em 12 de dezembro, foi justamente Cristiano Ronaldo quem levou a melhor. O craque do Real Madrid poderá garantir o domínio como melhor do mundo do ano passado, se superar o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid.

O favoritismo do camisa 7 mais famoso da atualidade é ainda mais forte pois, se não bastassem as atuações do atacante, o clube 'blanco' ainda conquistou a Liga dos Campeões da Europa, e a seleção portuguesa se sagrou campeã pela primeira vez da Eurocopa.

O vencedor do prêmio será definido a partir dos votos de capitães e técnicos de todas as seleções nacionais, por grupo seleto de jornalistas e também por torcedores, a partir da enquete que foi publicada no site da Fifa.

Se Cristiano Ronaldo foi campeão das duas principais competições que disputou no ano passado, com Real e Portugal, Griezmann, por sua vez, ficou com gosto amargo na boca, já que o Atlético de Madrid foi vice da 'Champions', e a França acabou derrotada na decisão a Euro.

Messi, Bola de Ouro em 2015, ajudou o Barça a conquistar Campeonato Espnahol, Copa do Rei e Supercopa Espanhola, mas, novamente, falhou na tentativa de dar um título à Argentina, com nova derrota diante do Chile, nos pênaltis, dessa vez na final da Copa América Centenário.

Marta, por sua vez, corre por fora na disputa do prêmio entre as mulheres. Melhor do mundo entre 2006 e 2010, a camisa 10 da seleção brasileira não conseguiu conquistar medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e disputa com a alemã Melanie Behringer, ouro na capital fluminense, e a americana Carli Lloyd.

Já Marlone é mais um representante do Brasil na estreia do "The Best". O meia-atacante do Corinthians concorre pelo gol marcado na vitória sobre o Cobresal, do Chile, pela Taça Libertadores, em 21 de abril. A venezuelana Daniuska Rodríguez, por belo tento anotado no Sul-Americano sub-17, e o malaio Mohd Fayiz Subri, por lance protagonizado no campeonato do país, também estão na briga.

Entre os técnicos, o italiano Claudio Ranieri, do Leicester, o português Fernando Santos, da seleção lusa, e o francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, são os fianlistas no futebol masculino. No feminino, a disputa está entre a americana Jill Ellis, a alemã Silvia Neid e a sueca Pia Sundhage, que comandam as respectivas equipes nacionais dos países em que nasceram.

O "The Best" ainda premiará a melhor torcida, entre os finalistas ADO Den Haag, seleção da Islândia e o público presente no jogo entre Liverpool e Borussia Dortmund, no estádio Anfield, pela Liga Europa. Além disso, haverá a entrega do Troféu Fair Play, que não tem indicados.