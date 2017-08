Corinthians perde do Vitória em casa e sofre 1ª derrota no Brasileirão

Tem dia que nada dá certo. E esse dia chegou para o Corinthians. Neste sábado, diante do Vitória, no Itaquerão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe foi derrotada por 1 a 0 e perdeu uma invencibilidade de 34 partidas na temporada. O Corinthians não era derrotado havia cinco meses, desde 18 de março, quando caiu diante do Ferroviária, pelo Campeonato Paulista. Foi apenas a terceira derrota do time na temporada.



Mesmo com o tropeço, a equipe saiu de campo aplaudida pela torcida e mantém a liderança do Brasileirão com 47 pontos, oito a mais do que o Grêmio, segundo colocado. O Vitória, com 22, continua na zona do rebaixamento.



O Corinthians esteve longe de apresentar o bom futebol que levou a equipe à liderança isolada do Nacional e ao título simbólico do primeiro turno da competição. Depois de duas semanas sem jogar por causa do adiamento da partida contra a Chapecoense, a equipe abusou dos erros de passes e da falta de criatividade para furar o bloqueio da adversário e acabou pagando caro.



O Vitória foi para o Itaquerão com a clara proposta de apostar nos contra-ataques e a estratégia do técnico Vagner Mancini deu certo. Já o Corinthians, desorganizado na recomposição, foi pego de surpresa aos 11 minutos. Tréllez recebeu a bola com liberdade pela direita e bateu cruzado. A bola ainda desviou em Guilherme Arana e Cássio nada pôde fazer.



Após o gol, o Vitória recuou ainda mais a marcação. O Corinthians rodava a bola atrás de uma boa chance na tentativa de encurralar o adversário, mas o máximo que a equipe conseguiu foram poucas chances claras de gol, todas interceptadas pelo goleiro Fernando Miguel.



Aos 30, o Corinthians até chegou a balançar a redes, mas Romero estava impedido após o desvio de Balbuena e o gol foi corretamente anulado. Apesar de ter mais posse de bola, a equipe errava passes decisivos na construção das jogadas. Para piorar, o Corinthians insistia exageradamente nas bolas levantadas na área e, assim, facilitava o trabalho da defesa do Vitória.



No intervalo, Guilherme Arana, com dores na coxa direita, foi substituído por Moisés. O Corinthians perdeu poder de fogo e força nas investidas pelo lado esquerdo do ataque. Aos quatro minutos, o time ainda foi beneficiado pela arbitragem. Kanu fez o segundo gol do Vitória, mas a arbitragem marcou impedimento de forma equivocada - Rodriguinho dava condição.



Sem criatividade, o Corinthians passou a pressionar o vitória na base do desespero. O técnico Fábio Carille foi para o tudo ou nada com duas substituições: trocou Romero por Marquinhos Gabriel e Balbuena (machucado) por Jadson. As alterações, no entanto, não surtiram efeito.



O Corinthians continuou errando muitos passes e, quando conseguia finalizar, parava em Fernando Miguel. O Vitória se manteve muito bem na defesa e jogava nos contra-ataques, mas não chegava a ser perigoso. Nos minutos finais bateu o desespero no Corinthians, que passou a jogar de forma desorganizada. Nem com seis minutos de acréscimos, o placar foi alterado. Melhor para o Vitória.



Derrotado, o Corinthians vai buscar a reabilitação na próxima quarta-feira, quando vai visitar a Chapecoense, na Arena Condá, em partida adiada da 20ª rodada. Já o Vitória voltará a jogar em 28 de agosto, fora de casa, contra o Coritiba.



FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 1 VITÓRIA



CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena (Jadson), Pedro Henrique e Guilherme Arana (Moisés); Gabriel, Maycon, Clayson, Rodriguinho e Romero (Marquinhos Gabriel); Jô. Técnico: Fábio Carille.



VITÓRIA - Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Wallace e Juninho; Ramon, Uillian Correia e Yago (Fillipe Soutto); Neilton (Carlos Eduardo), Tréllez e David (Patric). Técnico: Vagner Mancini.



GOL - Tréllez, aos 11 minutos do primeiro tempo.



ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)



CARTÕES AMARELOS - Ramon, Fillipe Soutto e Balbuena.



RENDA - R$ 2.580.574,90.



PÚBLICO - 42.075 pagantes.



LOCAL - Itaquerão, em São Paulo.