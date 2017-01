Corinthians anuncia a contratação do atacante Kazim

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (6) a contratação do atacante Kazim. O clube paulista desembolsou R$ 1,2 milhão para contar com o jogador turco. O contrato é válido por duas temporadas. Kazim, de 30 anos, se apresentará ao Corinthians com o restante do elenco alvinegro, no próximo dia 11.

Colin Kazim-Richards iniciou sua carreira internacional jogando pelo Bury, da Inglaterra. Depois, o atacante passou por Sheffield United, Celtic, Blackburn, Fenerbahçe, Galatasaray e Olympiakos. No Brasil, o turco atuou pelo Coritiba em 2016 - ele também disputou 37 jogos pela seleção da Turquia.

Kazim é o terceiro reforço do Corinthians para 2017, todos para o ataque: Jô, centroavante, Luidy, ponta, e Kazim são os nomes. O clube tem acordo verbal com o meia Wagner, mas espera que ele se libere na China.

Para o treinador Fábio Carille, Kazim pode atuar como centroavante ou nas duas pontas do ataque. Ele foi companheiro do volante Cristian no Fenerbahce-TUR e chegou ao Brasil na temporada passada.