Copinha abastece base esmeraldina

O Goiás foi eliminado na 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano - perdeu para o São Caetano, por 2 a 1. A campanha ruim, somada ao desempenho abaixo do esperado na temporada anterior, fez com que o departamento de futebol amador do alviverde utilizasse o torneio para reforçar as categorias de base.Além dos haitianos Waby e Jacko, que foram contratado...