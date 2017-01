Copa São Paulo: Atlético vence e se classifica. Vila é eliminado

O Atlético estreou com derrota, mas terminou classificado a 1ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde deste sábado (7), o Dragãozinho saiu na frente, sofreu o empate, mas conseguiu vencer o ABC (RN), por 2 a 1, no Estádio Salvador Russani, em Atibaia (SP).

Com o resultado, o Atlético chegou aos 6 pontos no Grupo 12 e garantiu vaga na 2ª fase da competição. Seu adversário será definido ainda neste sábado e está entre Paulista, de Jundiaí (SP), Red Bull (SP) ou Joinville (SC).

João Pedro, aos 44 minutos do primeiro tempo e aos 41 do segundo, fez os gols do Dragãozinho. Kiko, aos 3 minutos da etapa final, descontou para o time potiguar.

ELIMINADO

Atual campeão da Copa Goiás Sub-20, o Vila Nova foi derrotado pelo Mirassol (SP), por 2 a 0, no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi (SP). João Feres abriu o placar para o time paulista aos 12 minutos de jogo. Luisão, contra, fechou o placar. Com 4 pontos, o Tigrinho ficou em 3º lugar no Grupo 2 – apenas dois se classificam.

Neste domingo (8), Goiás e Trindade buscam a classificação. Líder do Grupo 24 e com 100% de aproveitamento, o alviverde enfrentará o Corisabbá (PI), às 9 horas, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Se vencer ou empatar, o Verdinho manterá o 1º lugar e garantirá a classificação.

Também neste domingo, o Trindade enfrentará o Fast Clube (AM), às 16 horas, no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP). Se vencer, o Tacão avança à 2ª fase. Um empate também se classifica com empate, desde que o São Bernardo não vença o Bahia, às 18 horas.