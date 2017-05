Copa Libertadores: Fla e Galo vencem e encaminham vagas

Na noite em que cinco clubes brasileiro estiveram em campo pela Copa Libertadores, apenas Flamengo e Atlético Mineiro conseguiram vencer seus compromissos. As vitórias de ontem, deixaram cariocas e mineiros bem próximos das oitavas de final do torneio continental. Palmeiras, Grêmio e Atlético Paranaense foram derrotados.

O Flamengo manteve o 100% de aproveitamento no Maracanã e passou pela Universidad Católica, do Chile, por 3 a 1. Todos os gols ocorreram no segundo tempo. Rodinei, Guerrero e Trauco marcaram para o rubro-negro, enquanto Santiago Silva fez para os chilenos. Agora, o Fla lidera o Grupo 4, com 9 pontos.

Pelo mesmo grupo do Flamengo, o Atlético Paranaense entrou na Arena da Baixada, em Curitiba, para tentar apagar a péssima atuação que teve contra o Coritiba no último fim de semana, quando perdeu por 3 a 0 do Coritiba pela final do Campeonato Paranaense. Mas não conseguiu. Novamente em uma atuação ruim, o time rubro-negro perdeu para o San Lorenzo também por 3 a 0. O Furacão agora é 3º da chave, com 7 pontos.</CW> A equipe argentina é vice-líder, também com 7 pontos.

O Palmeiras foi até Cochabamba, na Bolívia e perdeu para o Jorge Wilstermann, por 3 a 1. O alviverde segue como líder do Grupo 5 com 10 pontos, 1 a mais que o adversário de ontem.

O Atlético Mineiro, mesmo poupando alguns de seus principais titulares, massacrou o Sport Boys e fez 5 a 1 com extrema facilidade, no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O resultado deixou a equipe muito próxima das oitavas de final do torneio.

A excelente goleada de ontem também deixou o Atlético Mineiro na liderança provisória do Grupo 6, com 10 pontos, os mesmos do argentino Godoy Cruz, que recebe o Libertad nesta quinta-feira - o time paraguaio tem apenas 4, ante 1 do Sport Boys.

Já no Chile, o Grêmio não teve a mesma competência. O time gaúcho só precisava de um empate para confirmar a sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Mas uma virada do Deportes Iquique pelo placar de 2 a 1, ontem, no estádio Zorros del Desierto, em Calama, adiou a busca pela classificação para a rodada final do Grupo 8.