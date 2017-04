Copa do Brasil: Histórico positivo embala Goiás no Rio

O Goiás decide nesta quarta-feira uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na bagagem, o clube esmeraldino leva a vantagem de um empate e o bom retrospecto em duelos decisivos deste tipo. Na maioria das vezes em que conseguiu abrir vantagem no primeiro jogo com uma vitória, o Goiás obteve a classificação após o segundo jogo. Foram 20 vezes na Copa do Brasil e...