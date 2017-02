Copa do Brasil: Goianos na trilha

Com direito a estreante, o futebol goiano começa, hoje, sua participação no torneio nacional. O Goiás tenta apagar fracassos dos últimos anos, enquanto o Anápolis, do volante Robston (foto), faz sua primeira partida na história da competição. Amanhã, o Vila Nova volta a participar da disputa após 11 anos. Outro representante goiano é o Atlético, que entra nas oitavas de final por ser o atual campeão da Série B nacional