Copa do brasil: Confortável, Goiás joga por fim de sina

Com tradição na Copa do Brasil, o Goiás joga contra o Cuiabá, hoje, às 21h30, na Arena Pantanal, seu reencontro com boas campanhas na competição nacional. O clube esmeraldino coleciona fracassos nas últimas três edições e conta com vantagem confortável para avançar à quarta fase do torneio. Após vencer o time mato-grossense em Goiânia por 4 a 0, o Goiás pode até perder...