Copa do Brasil: Atlético deseja tirar proveito de torneio

O Atlético ganhou, ano passado, o título da Série B. Agora, colhe os frutos da conquista. O clube voltou à elite do futebol brasileiro - disputa a Série A - e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, em que joga amanhã, às 19h30, no Rio, em condições especiais. Por ter sido campeão da Série B, o clube obteve o direito de entrar em fase adiantada da Copa do Bras...