Contrato exige presença de titulares do Flamengo para amistoso de sábado, contra o Vila Nova

Sábado, o Vila Nova enfrentará o Flamengo, em amistoso no Serra Dourada. Muitos torcedores temiam que a equipe rubro-negra viesse a Goiânia apenas com reservas. Nada disso. Segundo o ex-atacante Roni, responsável pela organização do evento, a equipe carioca jogará com o que tiver de melhor: Diego, Guerrero, Alex Muralha, Juan, Pará, Mancuello, Marcelo Cirino e compan...