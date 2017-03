Contratado pelo Atlético, Walter só poderá jogar Série A

O Atlético terá o atacante Walter, cuja contratação foi anunciada nesta terça-feira (14), somente na Série A do Campeonato Brasileiro. Nas outras duas competições que o Dragão disputa em 2017, Copa do Brasil e Campeonato Goiano, o jogador não poderá atuar por já ter atuado com a camisa do Goiás.

No Campeonato Goiano, o regulamento geral de competições da Federação Goiana de Futebol (FGF) explica, em seu artigo 22, que "o atleta inscrito por uma associação não poderá competir por outra, na mesma competição, caso já tenha atuado no campeonato".

Na Copa do Brasil, o regulamento específico da competição não trata do caso. Em casos assim, vale o artigo 45 do regulamento geral de competições da CBF, que diz que, em caso de omissão, "será vedado ao atleta participar por duas equipes em uma mesma competição".

A contratação de Walter pelo Atlético é o assunto mais comentado do Twitter na tarde desta terça-feira. Veja algumas postagens:

Walter no atlético, não sei se é bom ou ruim — Murilin (@CarvalhMurilo) March 14, 2017

Aquele momento onde você percebe que o Walter é maior contratação da história do seu clube... pic.twitter.com/4amg2O3aFQ — ATLÉTICO DE PEQUID™ (@RESPEITEASCORES) March 14, 2017

TÔ FELIZÃO!!!!!!!!!!!!!!!! — Atlético Goianiense (@ACGOficial) March 14, 2017