Contra sub-20, Walter 'estreia' em coletivo no Atlético

O atacante Walter ainda não completou um mês no Atlético. Sem poder disputar jogo oficial até maio, quando começa a Série A nacional, o jogador participou, ontem, do primeiro coletivo no Dragão. Walter foi titular na formação que o técnico Marcelo Cabo escalou para observar e dar ritmo a jogadores que não atuaram diante do Anápolis ou que jogaram só parte da partida, como João Filipe e Bruno Pacheco. Dos pés de Walter, apesar dele não estar ainda em forma, foram criadas algumas boas jogadas no treino diante do time sub-20, comandado pelo técnico Edson Júnior.

Walter não marcou gol, mas fez a jogada que deixou o meia Luiz Felipe à frente do goleiro no único gol do treino. Em outra bela jogada, da meia-direita em direção à área, Walter aplicou elástico no marcador e, no melhor lance, ganhou da marcação, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Alípio, que chegou atrasado e não conseguiu marcar gol.

Ainda à procura do peso ideal - a comissão técnica não revela quantos quilos Walter está pesando, mas comenta-se que perdeu de 4 a 5kg - o atacante se movimentou, quase sempre, do meio até a entrada da área. Chegou a cobrar arremesso lateral, encarou marcação dura do zagueiro Geovanne e buscou tabelar nas proximidades da área.

Para que possa ganhar ritmo, a direção do Atlético vai agender mais jogos-treinos ou até amistosos para usar Walter, de acordo com o diretor de futebol, Adson Batista. Walter é o principal reforço do Atlético, até agora, para a Série A. Mas, até o fim da semana, não está descartado o anúncio de mais um ou dois reforços, oriundos do futebol paulista. Um deles pode ser um volante.

Em relação ao time que enfrentará o Goianésia, domingo, no Estádio Olímpico, os desfalques serão o meia atacante Willians, os volantes Abuda e Betinho (suspensos) e o meia Luiz Fernando (vetado até o fim do Goianão com lesão no menisco). O meia Jorginho e o zagueiro Roger Carvalho, com desgaste físico, poderão ser poupados.