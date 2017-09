Contra o Guarani, missão do Vila Nova é "eliminar" um rival

Vila Nova acredita que bater Guarani, fora, pode tirar o concorrente da busca por acesso

Diomício Gomes

Wesley Matos, zagueiro e capitão do Vila Nova: "Temos uma rodada bônus, em que podemos ter um tropeço e, mesmo assim, continuar no G4. Mas, essa gordura, temos de deixar mais para a frente. Queremos é nos distanciar ainda mais do 5º colocado”