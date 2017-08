Contra o Figueirense, Goiás tenta bom início de 2º turno

Começa neste sábado (12), no Estádio Orlando Scarpelli, às 19 horas, a caminhada do Goiás no 2º turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Após um desempenho fraco na primeira metade da competição, o time esmeraldino busca vida nova na temporada e uma arrancada que o leve a, pelo menos, brigar por uma das quatro vagas no grupo que ascende à Série A. Ao mesmo tempo, o ...