Contra o ABC, Vila Nova deve ter estreia de dois reforços

O volante Jajá e o atacante Alípio farão a estreia pelo Vila Nova na partida contra o ABC (RN), neste sábado (27), fora de casa. Os jogadores são duas das quatro novidades que o técnico Hemerson Maria colocará em campo no time titular pela 3ª rodada da Série B, no Frasqueirão, em Natal.

Nesta quinta-feira (25), o elenco colorado fez a última atividade antes do embarque para o local da partida. Em um treino tático, Hemerson Maria posicionou o time com quatro alterações em relação à equipe que empatou sem gols com o Juventude, há quase uma semana.

Jajá vai ocupar a vaga de PH. Alípio ganhar vaga enquanto Patrick Leonardo ficará como opção. Guilherme Teixeira será titular na zaga por causa da lesão de Alemão, que deve ficar duas semanas em recuperação. No meio de campo, Alan Mineiro entra no lugar do Moraes Júnior.

Com 4 pontos, o Vila Nova é o 9º colocado na Série B. A equipe tem uma vitória e um empate em duas partidas. O ABC é o 11º, com apenas 2 pontos, conseguidos em dois empates nas duas primeiras rodadas.