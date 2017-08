Contra Juventude, Vila quer emplacar 3ª vitória seguida

A euforia do torcedor do Vila Nova com a boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro é uma preocupação para elenco e comissão técnica colorados. O objetivo é manter a empolgação distante do gramado para consolidar uma sequência de vitórias, fato que o time ainda não conseguiu. Os goianos vêm de duas vitórias consecutivas - Londrina e Boa Esporte - e, para emplaca...