Contra Goianésia, técnico usará “equipe alternativa”

O Atlético não fez campanha convincente durante a 1ª fase do Estadual, mas conseguiu os resultados suficientes para ir à semifinal. Não sabe quem será adversário e, amanhã, fechará a fase diante do Goianésia. No jogo, Marcelo Cabo muda por completo o time. Em relação à formação que terminou o jogo com o Anápolis (1 a 1), sábado, só João Filipe, Júnior Viçosa e Bruno Pacheco permanecem. “Será uma equipe alternativa”, definiu Marcelo Cabo, que vai testar alguns jovens - Eduardo (volante), Luiz Felipe (meia) e Daniel dos Anjos (atacante) - e dar ritmo a outros jogadores, como Felipe, Marcus Winícius, Alípio e João Filipe.