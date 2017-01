Contra equipes paulistas, goianos perdem na 2ª fase da Copinha e voltam pra casa

O futebol goiano fechou, ontem, a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois últimos representantes - Goiás e o Trindade - foram derrotados e eliminados por clubes paulistas, assim como o Atlético, batido na terça-feira pelo Paulista (1 a 0) e que, também, teve de voltar mais cedo para casa.

Nas partidas da 2ª fase, ontem, o Goiás foi o primeiro eliminado. Em São Paulo, no Estádio Nicolau Alayon, o alviverde fez 1 a 0 com o atacante Patrick, logo aos 6 minutos, mas não segurou a pressão do São Caetano. O Azulão empatou com Matheus e, aos 49 minutos da etapa final, sofreu a virada no pênalti cobrado por Marlon.

À noite, o estreante Trindade perdeu por 1 a 0 do Bragantino e, assim, fechou a participação na Copinha em Mogi das Cruzes.

Antes, no fim da 1ª fase, o Vila Nova também experimentou o dissabor da eliminação. Derrota de 2 a 0 para o Mirassol, outro clube do interior de São Paulo.