Conmebol define tabela da Libertadores e brasileiros jogam em 13 e 20 de setembro

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira (11) a tabela detalhada das quartas de final da Libertadores deste ano. Os três clubes brasileiros ainda vivos na competição - Botafogo, Grêmio e Santos - entrarão em campo em duas quartas-feiras, nos dias 13 e 20 de setembro.

Dois deles estarão frente a frente nesta fase da competição. Botafogo e Grêmio começarão a definir uma vaga nas semifinais no dia 13 às 21h45, no Engenhão. A volta está marcada pra a semana seguinte, dia 20, no mesmo horário, mas desta vez na Arena gremista.

Também na quarta às 21h45 (de Brasília), o Santos visitará o Barcelona de Guayaquil no Equador. A volta está marcada para a quarta-feira da semana seguinte, dia 20, no mesmo horário. O time paulista terá a possibilidade de definir o confronto em sua casa, a Vila Belmiro.

No confronto de argentinos, San Lorenzo e Lanús começarão a decidir a classificação às semifinais também no dia 13, no Nuevo Gasómetro, às 19h15, mas a volta será no "La Fortaleza", como é conhecido o estádio do Lanús, no dia 21, quinta-feira, às 21h45.

No quarto e último duelo desta fase do torneio, o River Plate começará a definir uma vaga contra o Jorge Wilstermann dia 14, na Bolívia, às 21h45. A volta está marcada para a quinta-feira seguinte, às 19h15, no Monumental de Núñez.

Confira como ficaram as quartas de final da Libertadores (horários de Brasília):

IDA:

13/9 - 19h15 - San Lorenzo x Lanús

13/9 - 21h45 - Barcelona-EQU x Santos

13/9 - 21h45 - Botafogo x Grêmio

14/9 - 21h45 - Jorge Wilstermann-BOL x River Plate



VOLTA:

20/9 - 21h45 - Grêmio x Botafogo

20/9 - 21h45 - Santos x Barcelona-EQU

21/9 - 19h15 - River Plate x Jorge Wilstermann-BOL

21/9 - 21h45 - Lanús x San Lorenzo