Confuso, goleiro da Aparecidense é levado ao hospital

Durante a partida entre Vila Nova e Aparecidense, um lance causou preocupação. Aos 22 minutos do segundo tempo, Everton arriscou de fora da área, o goleiro Pedro Henrique soltou a bola e no rebote, dividiu com Moisés. Neste momento, o joelho do atacante acabou batendo com força na cabeça do goleiro, que teve de ser substituído, já que não teve condições de continuar.

Pedro Henrique foi imediatamente levado ao hospital, com suspeita de traumatismo. “Na hora, ele ficou bastante confuso, então optamos por levá-lo ao hospital. Felizmente, ele está bem. Não foi constatada nenhuma lesão grave”, explicou o médico do time Rodolfo Cambota. Por ser contusão na cabeça, o goleiro ficaria em observação até este domingo, quando deve ser liberado.