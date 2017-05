Confiante, técnico do Dragão diz se apegar ao trabalho e não ao cargo

Há cinco jogos sem vitória - não venceu o Goiás na semi do Goiano em dois jogos, empatou com Flamengo (0 a 0, pela Copa do Brasil) e foi goleado por Coritiba (4 a 1) e Flamengo (3 a 0) -, o Atlético disputa jogo decisivo na noite desta quarta-feira (24). Pela frente, o Dragão tem o Flamengo, no Estádio Serra Dourada, em briga por vaga às quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, houve empate de 0 a 0. Nova igualdade pelo mesmo placar leva a decisão aos pênaltis.

Pressionado, o técnico Marcelo Cabo diz que tem consciência tranquila quanto ao futuro e ao trabalho dele. Indagado se vê como decisivos os jogos de hoje e de domingo (Corinthians) para se manter no cargo, o treinador foi enfático. Descartou apego ao cargo.

"Não penso no domingo (jogo com o Corinthians). Só penso no próximo jogo (Flamengo). Toda final de um treinador é o próximo jogo. No futebol brasileiro, treinador que fala que pensa a médio prazo é utopia. O próximo jogo é sempre o mais importante", disse o técnico do Atlético.

Segundo ele, o lema é confiar na capacidade de trabalhar. "Não fico pensando em instabilidade ou desinstabilidade (sic) no cargo. O meu cargo é da minha diretoria, é do Adson (Batista, diretor de futebol e vice do Atlético). Sei o que represento aqui no Atlético, mas futebol é feito de resultados. Eu já disse que me preparei para chegar e para sair. Eu confio no nosso time e num bom resultado", frisou o técnico.

Após o treino de terça-feira, Cabo disse que não foi fácil digerir a derrota de sábado. Revelou que não conseguiu dormir nem saiu de casa, com a família, para jantar. "Não estou satisfeito com a derrota. O som de uma derrota daquela é o silêncio. Domingo, a gente viveu um dia de luto no treinamento", descreveu Cabo.

Para ele, o importante é reagir rápido ao golpe, se levantar e partir para o ataque. "Temos de apagar aquela imagem que ficou de sábado, pois não é a imagem do Marcelo Cabo, não é a imagem do Atlético, não é a imagem que o torcedor vai querer ver no jogo (de hoje, diante do Flamengo). O torcedor pode acreditar que vamos deixar nosso sangue, o nosso suor em campo. Isso, eles (torcedores) podem cobrar de mim."

Assim, Marcelo Cabo espera continuar fazendo história no Atlético, logo após levá-lo ao título da Série B, ano passado. Para isso, nesta quarta-feira, o treinador conta com base jovem - o banco de reservas terá atletas da base, como João Pedro, João Vitor, Guilherme Borges, Evanderson. O esquema tático, segundo Cabo, será o 4-2-3-1.

O time terá Felipe; Jonathan, Ricardo Silva, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão, Igor, Jorginho, Luiz Fernando e Everaldo; Júnior Viçosa. No banco, ficam Marcos, Eduardo, Bonfim, Evanderson, Silva, Guilherme Borges, João Pedro, João Vitor e Walterson. Outros nomes, como Walter, Eduardo Bauermann, Andrigo e André Castro, não podem jogar pela Copa do Brasil.