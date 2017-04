Confiante, diretor de futebol da Aparecidense pede arbitragem sem erros

O elenco da Aparecidense se reapresentou nesta quarta-feira depois de folga geral no clube após revés de 2 a 1 para o Vila Nova no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano. O foco no Camaleão agora é de corrigir erros cometidos pelo clube durante o primeiro confronto contra o Tigre, mas isso não significa que a confiança para avançar a grande final do Goianão diminuiu.



Segundo o diretor de futebol João Rodrigues, Cocá, a equipe de Aparecida de Goiânia tem totais condições de se impor e avançar na competição estadual. “É um jogo único, muito importante. Se Deus quiser vamos sair daqui para disputar a final, buscaremos o 2 a 0. Dentro do Annibal (Batista de Toledo) temos condições de reverter, mas não podemos ser mais prejudicados. Esperamos que nada extracampo possa nos prejudicar”, frisou o dirigente.



Na visão do diretor, uma das situações que marcou o primeiro confronto entre Tigre e Camaleão foi a atuação do árbitro Elmo Resende. Cocá acredita que a arbitragem teve boa atuação, mas deixou a desejar ao anular um gol marcado pelo lateral Rafael Cruz. “Foi estranho a maneira como aconteceu o erro. Quero acreditar que foi um erro, que não aconteça novamente”, opinou Cocá.



O dirigente explicou também o motivo de colocar os valores dos ingressos em R$ 60. “É o mesmo preço do jogo Goiás e Atlético, acredito que a importância é a mesma de Aparecidense e Vila Nova. É um momento que podemos faturar um valor, o dinheiro da renda deve ser praticamente colocada em bicho para jogadores”, salientou Cocá.