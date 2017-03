Condição para jogar é pagar cestas

A pouco mais de dois meses do início da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, o Monte Cristo, um dos dez clubes que devem disputar o torneio, ainda terá de correr contra o tempo para confirmar sua participação.

Penalizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD/GO) pela ausência do Certificado de Regularidade do FGTS e pela apresentação de uma Certidão Negativa de Débitos falsa, o clube terá de realizar, até as 17 horas do dia 30 de março, o pagamento de cem cestas básicas no valor de 100 reais, correspondentes à conversão de metade da penalidade original, que previa suspensão da agremiação por 180 dias e pagamento de multa de mil reais.

Suspenso desde novembro, o Monte Cristo já cumpriu os primeiros 90 dias da pena e solicitou, na segunda-feira, a conversão da penalidade para participar do Conselho Técnico da Divisão de Acesso, realizado na terça-feira. O pedido foi deferido pelo TJD/GO e o clube participou da atividade.

Ontem, o clube pediu ao Tribunal a diminuição de sua pena, alterando a quantidade de cem cestas básicas para cinquenta e, ainda, a flexibilização do tempo para pagamento. A solicitação não foi aceita.

Presidente do Monte Cristo, Getúlio Orlando afirma que o clube não está se recusando a cumprir a pena. Entretanto, considera injusto o prazo determinado pelo Tribunal.

“Nós não questionamos a legalidade. O que estamos tentando é o parcelamento. Nós vamos recorrer enquanto pudermos. Se necessário, levar para a Justiça Comum”, diz. “São R$ 10 mil reais. Não se consegue esse dinheiro tão rapidamente”, alega.

Segundo o TJD/GO, porém, a decisão já transitou em julgado e, portanto, não cabe recurso.

A Divisão de Acesso do Estadual ocorrerá entre os dias 27 de maio e 13 de agosto.